Чиновник «Тагилэнерго» уличен в мошенничестве в сфере ЖКХ

По данным прокуратуры Ленинского района, в апреле 2010 года Ильясовпринял на работу в МУП 24 специалиста. Договора между «Тагилэнерго» иуправляющей компанией Нижнего Тагилане было. Несмотря на это, новые сотрудники МУПаобслуживали дома УК «Тагил-Экспо». При этом зарплатуим платило муниципальное предприятие – всего выплачено 1,8 млн. рублей.