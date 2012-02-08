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Чиновник «Тагилэнерго» уличен в мошенничестве в сфере ЖКХ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Чиновник «Тагилэнерго» уличен в мошенничестве в сфере ЖКХ

8 февраля 2012, 14:49Происшествия
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