Чиновник «Тагилэнерго» уличен в мошенничестве в сфере ЖКХ
Ленинский районный суд г. Н. Тагила и прокуратура района рассмотрели уголовное дело Сергея Ильясова. Являясь одним из учредителей управляющей компании «Тагил-Экспо», Ильясов одновременно был начальником финансово-экономического управления МУП «Тагилэнерго».
По данным прокуратуры Ленинского района, в апреле 2010 года Ильясовпринял на работу в МУП 24 специалиста. Договора между «Тагилэнерго» иуправляющей компанией Нижнего Тагилане было. Несмотря на это, новые сотрудники МУПаобслуживали дома УК «Тагил-Экспо». При этом зарплатуим платило муниципальное предприятие – всего выплачено 1,8 млн. рублей.
Мошенничество чиновника прокуратура обнаружила в ходе проверкизаконности расходования средств жилищно-коммунального комплекса.Возбуждено уголовное дело по статье «причинение имущественного ущерба».
Суд признал Сергея Ильясова виновным. Ему назначено наказание в виделишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год иштраф в размере 20 тысяч руб. Суд учел смягчающие обстоятельства -Ильясов погасил причиненный его действиями ущерб в полном объеме.
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