Мужчина, угрожавший взорвать дом, госпитализирован в психбольницу

Около 2-х часов ночи мужчина 1981 г.р. позвонил в полицию и грозилсявзорвать дом. Он рассказал, что его заперли одного ипотребовал открыть квартиру. В доме было срочно перекрыто газовое обеспечение. На место происшествияприбыли спецслужбы, полиция, «Скорая помощь», служба спасения. Жителейдома эвакуировали.

Выяснилось, что звонивший состоит на учете в психиатрической больнице Нижнего Тагила. Квартирапринадлежит его брату, который отлучился и оставил мужчину одного. Тотиспугался и позвонил в полицию. Родственники забаррикадировавшегося в квартире мужчины уговорили егооткрыть дверь и сдаться полицейским, рассказали ИА «Все новости» внижнетагильской службе спасения.

При осмотре квартиры никаких приготовлений к взрыву обнаружено не было. Мужчина госпитализирован в МУЗ «Психиатрия».