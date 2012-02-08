На Вагонке этой ночью была угроза взрыва

Прибывшие на место оперативные службы эвакуировали жильцов, об этом сообщили слушатели Экорадио. Позже родственники забаррикадировавшегося в квартире мужчины уговорили его открыть дверь и сдаться полицейским, рассказали в нижнетагильской службе спасения. Другие детали ночного ЧП пока не известны.