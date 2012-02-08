На Вагонке этой ночью была угроза взрыва
8 февраля 2012, 12:51ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Около двух часов ночи в одной из квартир 52-го дома на улице Зари психически нездоровый человек грозил взорвать дом.
Прибывшие на место оперативные службы эвакуировали жильцов, об этом сообщили слушатели Экорадио. Позже родственники забаррикадировавшегося в квартире мужчины уговорили его открыть дверь и сдаться полицейским, рассказали в нижнетагильской службе спасения. Другие детали ночного ЧП пока не известны.
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