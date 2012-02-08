Непредоставление преимущества в движении все чаще приводит к ДТП

Согласно данным ГИБДД, по итогам 2011 года на территории областипроизошло 1224 таких ДТП. В них погибло 63 человека, больше полуторатысяч человек получили травмы различной степени тяжести. Только в январе этого года произошло 57 ДТП, в которых 5 человек погибли и 87 получили травмы.

Каждый участник дорожного движения хочет оказаться главнее на дороге. Водители не уступают пешеходам на переходах. Часто водители при повороте направо или налево допускают наезд напешеходов, которые переходят ту проезжую часть, на которую поворачиваетводитель. Но согласно ПДД, в этом случае пешеход также имеетпреимущество в движении.

Порой водители заблуждаются, думая, что преимущество определяется ценовыми характеристиками транспортного средства. ГИБДД призывает не пренебрегать Правилами дорожного движения РоссийскойФедерации, обращать внимание на знаки приоритета, предупреждающие знаки идругие. Невнимательность участников дорожного движения порой стоитчеловеческой жизни, нередко жертвами оказываются дети.