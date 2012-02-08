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Пропавшая Ульяна Сухорукова нашлась. Версий, где она пропадала, несколько
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пропавшая Ульяна Сухорукова нашлась. Версий, где она пропадала, несколько

8 февраля 2012, 09:55Происшествия
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