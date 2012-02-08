Пропавшая Ульяна Сухорукова нашлась. Версий, где она пропадала, несколько

По данным полиции, у девушки были проблемы с выплатой долгов. Она оставила ребенка матери, написала предсмертную записку и исчезла. Полицейские начали розыск пропавшей с проверки ее связей, опрашивали знакомых и друзей. В итоге девушку нашли, она находилась у знакомой. Сейчас она вернулась домой, сообщили в пресс-службе ММУ МВД России «Нижнетагильское».

Так развязка истории выглядит согласно официальной версии. По неофициальной версии, девушку «взял в заложницы» полицейский, которому задолжал деньги молодой человек Ульяны. 19 января, в день своего исчезновения, девушка пошла к нему, чтобы отнести все свое золото, 10,5 тыс. рублей и три сотовых телефона. Вернулась домой Ульяна только 30 января. Еепохититель пообещал вернуть деньги, если семья заберет заявление.

В полиции такой сценарий развития событий отрицают, а родственники Ульяны на эту тему общаться отказываются. Говорят, главное, что девушка нашлась живая.

Заявление по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы») забирать бесполезно — прокуратура обязана возбудить дело и довести его до конца, считает Егор Бычков, к которому близкие девушки обращались за информационной помощью. А уж эту статью он знает хорошо. Осенью 2010 года бывшего главу нижнетагильского отделения фонда «Город без наркотиков» осудили по ней на 3,5 года колонии условно. Позже обвинение было снято.