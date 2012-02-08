В Екатеринбурге сдавали в эксплуатацию здания без кровли, окон и дверей

В декабре 2011 года сотрудники администрации Екатеринбурга выдали 29 разрешений на ввод в эксплуатацию не готовых к проживанию домов. Дело в том, что многие из этих объектов не имели кровли, окон, дверей, всяческих коммуникаций, а также внутренней и внешней отделки. В одном из этих домов были не достроены второй этаж и крыша. Разрешения на сдачу всех этих зданий были выданы застройщику, ОАО «Центр малоэтажного строительства», для последующего ввода домов в эксплуатацию.