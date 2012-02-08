В Екатеринбурге сдавали в эксплуатацию здания без кровли, окон и дверей
По данным пресс-службы СК РФ Свердловской области, возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями при сдаче малоэтажных домов в эксплуатацию.
В декабре 2011 года сотрудники администрации Екатеринбурга выдали 29 разрешений на ввод в эксплуатацию не готовых к проживанию домов. Дело в том, что многие из этих объектов не имели кровли, окон, дверей, всяческих коммуникаций, а также внутренней и внешней отделки. В одном из этих домов были не достроены второй этаж и крыша. Разрешения на сдачу всех этих зданий были выданы застройщику, ОАО «Центр малоэтажного строительства», для последующего ввода домов в эксплуатацию.
Все это является нарушением градостроительного законодательства. Следователи отметили также тот факт, что сотрудники администрации не проверили наличие и правильность оформления предъявленных документов. Действиями злоумышленников была дискредитирована деятельность администрации и сорвана реализация государственной программы «Развитие малоэтажного строительства в Свердловской области на 2011-2015 годы». При этом в пресс-службе Следственного комитета уточняют, что деятельность подозреваемых нарушает интересы государства.
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