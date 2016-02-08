Автомобиль и денежные переводы: сотрудник колонии Ивделя получал взятки от родственников осужденных

Известно, что обвиняемый ранее работал на должности начальника оперативного отдела ФКУ ИК-62 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области.

На данный момент следствие установило, что бывший начальник существенно злоупотреблял своими полномочиями: он передавал заключенным данной колонии не только продукты и предметы обихода, но и мобильные телефоны. Кроме того, подкупленный родственниками осужденных позволял одному из заключенных пользоваться служебным компьютером колонии. Обвиняют Бородулина и в том, что он регулярно сообщал заключенным время проверок работниками учреждения.

За эти услуги взяточник получал денежные переводы на банковскую карту, а также ему был передан подержанный автомобиль «Нива».

Преступная деятельность бывшего руководителя была пресечена Управлением собственной безопасности, и теперь дело направлено на рассмотрение в Невьянский городской суд. Примечательно, что нарушителю закона грозит не только штраф в 40-кратном размере от полученных взяток, но и до 7 лет лишения свободы. Возможно, раскрытие такого дела заставит отказаться от взяток других нечистых на руку руководителей и чиновников всех мастей.

Напомним, в январе в Первоуральске сотрудник колонии пообещал за 30 000 рулей освободить заключенного - сейчас ему самому грозит условный срок.