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«Ласточка» сбила тагильчанина на станции «Старатель»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Ласточка» сбила тагильчанина на станции «Старатель»

8 февраля 2016, 16:35ПроисшествияДенис Таратонов
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