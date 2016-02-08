«Ласточка» сбила тагильчанина на станции «Старатель»

При переходе железнодорожного пути был смертельно травмирован мужчина 1956 года рождения. Машинист подавал предупреждающие сигналы, но мужчина на них не отреагировал. Так как мужчина начал переход путей очень близко от идущего поезда, то экстренное торможение не помогло, был совершен наезд.