«Ласточка» сбила тагильчанина на станции «Старатель»
8 февраля 2016, 16:35ПроисшествияДенис Таратонов
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Под Нижним Тагилом на станции «Старатель» погиб человек. 60-летний мужчина попытался успеть перейти дорогу перед идущим электропоездом. Это печальное происшествие случилось в субботу, 6 февраля.
Сюжеты: Нижний Тагил
Начальник штаба Линейного ОВД на станции Нижний Тагил рассказал, что мужчина спешил перейти железнодорожные пути до приезда «Ласточки»:
При переходе железнодорожного пути был смертельно травмирован мужчина 1956 года рождения. Машинист подавал предупреждающие сигналы, но мужчина на них не отреагировал. Так как мужчина начал переход путей очень близко от идущего поезда, то экстренное торможение не помогло, был совершен наезд.
Известно, что погибший был жителем Нижнего Тагила.
Двумя днями ранее в Нижнем Тагиле поезд сбил сидевшую на путях пожилую женщину. Подозревают, что тогда причиной трагедии стал алкоголь.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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