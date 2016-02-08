После массовой драки, в больницу Екатеринбурга попал 21-летний мужчина. Полиция задержала троих подозреваемых (ВИДЕО)

Полиция Екатеринбурга сообщает о том, что в результате потасовки в больницу с ранениями грудной клетки попал 21-летний молодой мужчина. Сотрудники полиции задержали трех мужчин в возрасте от 27 до 50 лет. Подозревают, что именно они нанесли ранения молодому человеку. На месте происшествия сотрудниками полиции были обнаружены использовавшиеся в разборке предметы: нож, пистолет и газовый баллончик.

Напомним, сама стычка заняла около 10 минут. Судя по видео, полицейские подъехали, когда большая часть участвовавших в драке людей уже скрылась.

В ходе потасовки один из драчунов разбил битой стекло «Нексии», стоящей неподалёку. Её хозяин не оставил это безнаказанным.

Одна банда села в «Приору», начали сдавать назад, чтобы выехать с парковки и, видимо, хозяин «Нексии», которому разбили заднее стекло битой, с разбегу кинулся спиной на «Приору», отлетел от нее вместе со стеклом. «Приора» развернулась и уехала с парковки в сторону кинотеатра «Заря». Потом все как-то разошлись рассказала девушка, наблюдавшая драку, журналисту Ura.ru.

Среди местных жителей распространилась версия, что враждующие не поделили территорию для торговли наркотиками. В полиции же считают, что причиной стычки стала обычная ссора. Как бы то ни было, сейчас предстоит определить тяжесть вреда, причинённого здоровью пострадавшего. Уже на этом основании полиция вынесет соответствующее процессуальное решение.