В Нижнем Тагиле храбрая пенсионерка заперла мошенников вместе с собой в квартире

Тагильчанка проживает на улице Зари. 6 февраля к ней наведался мужчина, представившийся представителем комиссии из Екатеринбурга, занимающейся проверкой порядка выдачи пенсионерам полагающихся им медицинских приборов. Он показал удостоверение и попросил пустить его в квартиру. Мужчина оказался так убедителен, что женщина не смогла ему отказать.

Далее мужчина рассказал, что медицинские приборы, которые должны были выдать пенсионерам, продавали в аптеке за 40 тысяч рублей. При этом он предложил пожилой женщине купить такой прибор по льготной цене.

Тагильчанка наотрез отказалась что-либо покупать. Тогда мужчина пригласил ещё одного «специалиста», якобы чтобы прояснить ситуацию. Тот появился буквально через 5 минут после телефонного звонка.

Когда его коллега пришёл, первый мужчина заболтал женщину и убедил её пройти на кухню, посмотреть демонстрацию прибора. На кухне женщина через какое-то время осознала, что оставила второго мужчину в комнате одного. Она быстро вернулась и успела заметить его выходящим из спальни. При этом из нагрудного кармана у него торчали пятитысячные банкноты.

И вот тут пенсионерка показала, что значит человек старой закалки. Несмотря на сильное волнение, она нашла ключи и заперла изнутри дверь квартиры, а потом стала громко кричать и стучать по ней, привлекая внимание соседей. Кроме того, она позвонила своей дочери, а та вызвала полицию.

Приехавшие по вызову полицейские задержали неоднократно судимых жителей Ленинского района 28 и 29 лет. В данный момент следователи проверяют их на причастность к похожим преступлениям. Сами мужчины назвали себя торговыми представителями, занимающимися прямыми продажами. В их отношении возбуждено уголовное дело по факту кражи 20 тысяч рублей.

Пожилые люди являются «целевой группой» для разного рода мошенников. В декабре прошлого года за два дня произошло стразу три случая мошенничества в отношении пожилых жителей Нижнего Тагила.