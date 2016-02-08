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В Нижнем Тагиле храбрая пенсионерка заперла мошенников вместе с собой в квартире
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле храбрая пенсионерка заперла мошенников вместе с собой в квартире

8 февраля 2016, 18:15ПроисшествияДенис Таратонов
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