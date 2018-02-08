Горняк погиб из-за обвала на шахте ЕВРАЗа в Кузбассе: возбуждено уголовное дело

Прошедшей ночью на шахте «Осинниковская» в Кузбассе произошел несчастный случай. Обрушилась порода под землей, где в то время работали 125 человек. Из них 8 человек присутствовали на участке, где случилось ЧП. В результате аварии 1 человек скончался и 1 получил травмы.

6 человек самостоятельно вышли из-под земли, 45-летнего шахтера с травмами различной тяжести госпитализировали в больницу. Погибшим оказался 35-летний рабочий, тело которого позже было поднято на поверхность. Остальные рабочие остались под землей, работа шахты из-за инцидента не была приостановлена.

Шахта «Осинниковская» является частью холдинга ЕВРАЗ, соучредитель которой - Роман Абрамович. По предварительной версии, во время осуществления работ по закреплению кровли горной выработки в штреке вентиляции обвалилась горная масса, что и стало причиной ЧП. Сейчас в прокуратуре начата проверка по факту произошедшего.

В подробностях случившегося разбирается также региональный следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело из-за несоблюдения правил безопасности при осуществлении горных работ, что вызвало смерть человека по неосторожности, сообщают «РИА новости».