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Горняк погиб из-за обвала на шахте ЕВРАЗа в Кузбассе: возбуждено уголовное дело
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Горняк погиб из-за обвала на шахте ЕВРАЗа в Кузбассе: возбуждено уголовное дело

8 февраля, 11:40Происшествия
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