Лжеприставы в Екатеринбурге предлагают заплатить деньги для закрытия долга

Подделывая исполнительные листы, мошенники берут с граждан деньги и исчезают. Обманутые жители узнают про свой долг, только когда к ним приходят настоящие сотрудники службы судебных приставов.

Пресс-служба УФССП уже сделала заявление, в котором рекомендовала проверять свою задолженность на официальном сайте службы. Приставы обращают внимание, что скидок при оплате долга не существует, пишет «ЕТВ».