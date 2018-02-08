Лжеприставы в Екатеринбурге предлагают заплатить деньги для закрытия долга
8 февраля, 13:40Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге появились мошенники, работающие под видом судебных приставов. С поддельными документами лжеприставы посещают должников и предлагают закрыть долги за половину стоимости долга.
Сюжеты: Екатеринбург
Подделывая исполнительные листы, мошенники берут с граждан деньги и исчезают. Обманутые жители узнают про свой долг, только когда к ним приходят настоящие сотрудники службы судебных приставов.
Пресс-служба УФССП уже сделала заявление, в котором рекомендовала проверять свою задолженность на официальном сайте службы. Приставы обращают внимание, что скидок при оплате долга не существует, пишет «ЕТВ».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей