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Лжеприставы в Екатеринбурге предлагают заплатить деньги для закрытия долга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лжеприставы в Екатеринбурге предлагают заплатить деньги для закрытия долга

8 февраля, 13:40Происшествия
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