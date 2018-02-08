Молодой человек погиб от удара током в трансформаторной будке в Берёзовском

Предварительно известно, что погибший вместе с товарищем намеревались украсть провода из трансформаторной будки. Удар произошёл при попытке изъять провода.

В СК РФ по Свердловской области информацию подтвердили. Известно, что это был совершеннолетний молодой человек, передает «E1.ru».

Данных о том, что в отношении него совершалось какое-то преступление, нет. Проводится проверка, следователи и сотрудники полиции осмотрели место гибели, тело передано на экспертизу.

Второго молодого человека допрашивают следователи, -- сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.