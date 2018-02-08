Молодой человек погиб от удара током в трансформаторной будке в Берёзовском
8 февраля, 09:00Происшествия
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6 января в городе Берёзовский произошёл несчастный случай, в результате которого погиб молодой человек. Он скончался от удара током.
Предварительно известно, что погибший вместе с товарищем намеревались украсть провода из трансформаторной будки. Удар произошёл при попытке изъять провода.
В СК РФ по Свердловской области информацию подтвердили. Известно, что это был совершеннолетний молодой человек, передает «E1.ru».
Данных о том, что в отношении него совершалось какое-то преступление, нет. Проводится проверка, следователи и сотрудники полиции осмотрели место гибели, тело передано на экспертизу.
Второго молодого человека допрашивают следователи, -- сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
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