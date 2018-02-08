Пожар в одном из домов Нижнего Тагила потушили за 9 минут
8 февраля, 10:00Происшествия
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Вчера в девятиэтажном доме по улице Гвардейцев, в одной из квартир на пятом этаже, начался пожар. На площади 9 квадратных метров в огне пострадало домашнее имущество.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пожарная служба получила сигнал o возгорании в 22.00. С участием 9 человек пожарного расчета и 3 единиц техники огонь удалось погасить за 9 минут. Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области сообщила, что в пожаре никто не пострадал, пишет «Вечерний Екатеринбург».
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