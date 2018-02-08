Пожар в одном из домов Нижнего Тагила потушили за 9 минут

Пожарная служба получила сигнал o возгорании в 22.00. С участием 9 человек пожарного расчета и 3 единиц техники огонь удалось погасить за 9 минут. Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области сообщила, что в пожаре никто не пострадал, пишет «Вечерний Екатеринбург».