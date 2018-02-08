Житель Карабаша изнасиловал и убил 14-летнего мальчика

В Челябинской области окончено судебное заседание по обвинению 27-летнего мужчины из города Карабаш, которого подозревали в надругательстве над несовершеннолетним и его убийстве.

В ходе заседания было доказано, что весной 2017 года в одном из заброшенных городских зданий обвиняемый изнасиловал 14-летнего мальчика. Затем он убил подростка, а его тело положил в доме и спрятал под строительным мусором.

Насильника признали виновным. По решению суда ему было вынесено наказание в виде 20 лет колонии строгого режима. Также осужденный должен выплатить родителям несовершеннолетнего 1,2 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба, пишет «Наша Газета».