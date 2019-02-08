Наркодиллеры из Кировграда осуждены на 23 года за изготовление 4,1 кг наркотиков

Мужчина и женщина купили все необходимое для организации лаборатории по производству наркотического вещества. Они арендовали квартиру и там обустроили лабораторию, в которой изготовили наркотическое вещество массой свыше 4,1 кг.

Сбыть наркотик им не удалось. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в декабре 2017 года женщина привезла подельника в больницу. Мужчина находился в наркотической коме.

При производстве синтетических наркотических веществ в своем подпольном цехе он надышался парами. Вероятно, используемый им противогаз был недостаточно герметичен, рассказал Валерий Горелых.