Наркодиллеры из Кировграда осуждены на 23 года за изготовление 4,1 кг наркотиков
В Кировграде двое местных жителей в съёмной квартире организовали лабораторию по изготовлению наркотиков. До задержания они сумели изготовить 4,1 кг наркотического вещества.
Мужчина и женщина купили все необходимое для организации лаборатории по производству наркотического вещества. Они арендовали квартиру и там обустроили лабораторию, в которой изготовили наркотическое вещество массой свыше 4,1 кг.
Сбыть наркотик им не удалось. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в декабре 2017 года женщина привезла подельника в больницу. Мужчина находился в наркотической коме.
При производстве синтетических наркотических веществ в своем подпольном цехе он надышался парами. Вероятно, используемый им противогаз был недостаточно герметичен, рассказал Валерий Горелых.
Суд приговорил мужчину к 11 годам колонии и штрафу в размере 450 тысяч рублей, женщину – к 12 годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости