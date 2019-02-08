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Наркодиллеры из Кировграда осуждены на 23 года за изготовление 4,1 кг наркотиков
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Наркодиллеры из Кировграда осуждены на 23 года за изготовление 4,1 кг наркотиков

Сегодня, 20:55ПроисшествияФото: pixabay.com
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