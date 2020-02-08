Недалеко от Казани выявили радиоактивный выброс

Снег с «радиоактивной грязью» выявили специалисты НИИАР на Первой промплощадке. Радиоактивный фон вблизи этой территории в связи с выбросом никак не изменился, об этом особо отмечали ученые института. Загрязненную площадку сотрудники исследовательского института проверили, а затем — очистили. Работа НИИАР не прекращалась, ученые не прерывали свой труд и в штатном режиме порождали устранять радиовыброс. В тот же день в городе Димитровград и на Мулловской автодороге радиационный фон не превышал фоновых значений.