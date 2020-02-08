Недалеко от Казани выявили радиоактивный выброс

На территории института атомных реакторов в Димитровграде Ульяновской области 3 февраля ученые обнаружили радиоактивное загрязнение на снегу, сообщает сайт Научно-исследовательского института атомных реакторов.
Снег с «радиоактивной грязью» выявили специалисты НИИАР на Первой промплощадке. Радиоактивный фон вблизи этой территории в связи с выбросом никак не изменился, об этом особо отмечали ученые института. Загрязненную площадку сотрудники исследовательского института проверили, а затем — очистили. Работа НИИАР не прекращалась, ученые не прерывали свой труд и в штатном режиме порождали устранять радиовыброс. В тот же день в городе Димитровград и на Мулловской автодороге радиационный фон не превышал фоновых значений.
Уже 5 февраля институт сообщил о том, что локализовано полностью радиоактивное загрязнение на снегу. При этом, радиоактивный фон не изменен.
«Природный уровень» не изменен, добавляют в научно-исследовательском институте. Специальный контроль показывал, что в Димитровграде фон соответствует норме, как и на Мулловском шоссе.
Добавим, радиоактивные загрязнения происходят из-за выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва и наведенной радиации, а также во время техногенных аварий.