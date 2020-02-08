Прокуратура Нижнего Тагила проверит жалобу на сброс отходов в реку Малая Кушва

Прокуратура направит обращение в Министерство природы Свердловской области, потому что оно контролирует данную сферу. Об этом рассказал заместитель прокурора Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры Роберт Слепухин.

По сообщениям очевидцев, в реку регулярно сливаются отходы ассинезаторскими машинами. Тагильчане считают, что жидкие отходы забирают в частном секторе. При этом, с местных жителей за эту услугу взимается дополнительная плата. Все собранное ассинезаторами выгружается в водоем, хотя там установлен знак «Водоохранная зона».