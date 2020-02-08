Прокуратура Нижнего Тагила проверит жалобу на сброс отходов в реку Малая Кушва
В природоохранную прокуратуру Нижнего Тагила поступила жалоба на сброс отходов в реку Малая Кушва, сообщает телеканал «Телекон».
Прокуратура направит обращение в Министерство природы Свердловской области, потому что оно контролирует данную сферу. Об этом рассказал заместитель прокурора Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры Роберт Слепухин.
По сообщениям очевидцев, в реку регулярно сливаются отходы ассинезаторскими машинами. Тагильчане считают, что жидкие отходы забирают в частном секторе. При этом, с местных жителей за эту услугу взимается дополнительная плата. Все собранное ассинезаторами выгружается в водоем, хотя там установлен знак «Водоохранная зона».
В течение 30 дней будет проведена проверка жалобы. Если информация будет подтверждена, то нарушители будут привлечены к ответственности по нескольким статьям КоАП: самовольное использование водного объекта, нарушение правил охраны водных объектов, нарушение правил водопользования. Юридическому лицу за такое нарушение грозит штраф до 300 тысяч рублей, а частному — до 80 тысяч рублей.