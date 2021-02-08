К месту пожара в 23-этажном здании в Екатеринбурге стягивают дополнительные силы

К месту пожара в 23-этажном здании в Екатеринбурге стягивают дополнительные силы

Сегодня, 10:38ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
На месте пожара в административном 23-этажном здании на улице Белинского в Екатеринбурге МЧС наращивает группировку сил и средств.

На данный момент в ликвидации пожара задействованы 63 человека личного состава, 14 единиц техники и 16 звеньев газодымозащитной службы.

Из здания эвакуированы по лестничным маршам 23 человека, шесть из них с помощью специальных защитных масок. Два человека доставлены в больницу, они получили отравление продуктами горения.

Огнеборцы продолжают обследовать помещения, работа осложняется сильным задымлением внутри здания.

Напомним, сообщение о пожаре поступило диспетчеру около 7.00. По оперативной информации, люди находились на 15 и 17 этажах.

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