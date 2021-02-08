К месту пожара в 23-этажном здании в Екатеринбурге стягивают дополнительные силы

На данный момент в ликвидации пожара задействованы 63 человека личного состава, 14 единиц техники и 16 звеньев газодымозащитной службы.
Из здания эвакуированы по лестничным маршам 23 человека, шесть из них с помощью специальных защитных масок. Два человека доставлены в больницу, они получили отравление продуктами горения.
Огнеборцы продолжают обследовать помещения, работа осложняется сильным задымлением внутри здания.
Напомним, сообщение о пожаре поступило диспетчеру около 7.00. По оперативной информации, люди находились на 15 и 17 этажах.