К месту пожара в 23-этажном здании в Екатеринбурге стягивают дополнительные силы

На месте пожара в административном 23-этажном здании на улице Белинского в Екатеринбурге МЧС наращивает группировку сил и средств.

На данный момент в ликвидации пожара задействованы 63 человека личного состава, 14 единиц техники и 16 звеньев газодымозащитной службы. Из здания эвакуированы по лестничным маршам 23 человека, шесть из них с помощью специальных защитных масок. Два человека доставлены в больницу, они получили отравление продуктами горения. Огнеборцы продолжают обследовать помещения, работа осложняется сильным задымлением внутри здания. Напомним, сообщение о пожаре поступило диспетчеру около 7.00. По оперативной информации, люди находились на 15 и 17 этажах. «Мужчина в окне просит о помощи»: в Екатеринбурге загорелся многоэтажный дом

