«Машины вмерзли в воду»: в Нижнем Тагиле затопило Уральский проспект из-за аварии

«Машины вмерзли в воду»: в Нижнем Тагиле затопило Уральский проспект из-за аварии

Сегодня, 10:39ПроисшествияPhoto: «Инцидент Нижний Тагил» во "ВКонтакте"
В Нижнем Тагиле 8 февраля затопило Уральский проспект рядом с домом № 36.

Машины стоят, намертво вмерзшие в воду, сообщает подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

По ее словам, вода потекла 7 февраля около 19.00, однако к утру коммунальные службы так и не устранили аварию.

Подписчик паблика «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте» жалуется, что в 9.00 последствия не были устранены.

Photo: группа «ЧП Нижний Тагил" во "ВКонтакте"

Около 10 утра вода еще текла, на фото видно, что один из автомобилей почти на половину погружен в воду.

Photo:группа "Инцидент Нижний Тагил" во "ВКонтакте"

На месте аварии работает «Водоканал», аварийную службу вызвали рано утром,рассказали редакции TagilCity.ru в УК «Строй Сервис».

Напомним, в Первоуральске ночью также случилась коммунальная авария, вода затопила улицу. «Водоканал» устраняет последствия прорыва трубы.

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