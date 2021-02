«Машины вмерзли в воду»: в Нижнем Тагиле затопило Уральский проспект из-за аварии

В Нижнем Тагиле 8 февраля затопило Уральский проспект рядом с домом № 36.

Машины стоят, намертво вмерзшие в воду, сообщает подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте». По ее словам, вода потекла 7 февраля около 19.00, однако к утру коммунальные службы так и не устранили аварию. Подписчик паблика «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте» жалуется, что в 9.00 последствия не были устранены. Photo: группа «ЧП Нижний Тагил" во "ВКонтакте" Около 10 утра вода еще текла, на фото видно, что один из автомобилей почти на половину погружен в воду. Photo: группа "Инцидент Нижний Тагил" во "ВКонтакте" На месте аварии работает «Водоканал», аварийную службу вызвали рано утром,рассказали редакции TagilCity.ru в УК «Строй Сервис». Напомним, в Первоуральске ночью также случилась коммунальная авария, вода затопила улицу. «Водоканал» устраняет последствия прорыва трубы. В свердловском городе из-за аварии в мороз по улице растеклась «река»

