«Мужчина в окне просит о помощи»: в Екатеринбурге загорелся многоэтажный дом

Сигнал о пожаре в диспетчерскую МЧС поступил в 7:08. По словам очевидцев, из окон на верхних этажах идет густой дым. На месте работают 23 спасателя.
Предварительно, загорелись электрощитки с первого по девятый этаж, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На месте работают 14 единиц пожарно-спасательной техники, 46 человек личного состава и пять звеньев газодымозащитной службы.
На тринадцатом этаже в окне был замечен человек, который просит о помощи, ему требуется эвакуация.
В здании не сработала система дымоудаления,сообщил диспетчер Е1.
Сейчас здание полностью обесточено. Часть спасателей ищет людей, чтобы их эвакуировать, другая пытается добраться к электрощитовым. По оперативной информации, на 15 и 17 этажах могут быть люди. Пожарные пытались загнать во двор высотную технику, но въезд оказался закрыт.
Напомним, в Красноярске при тушении пожара на складе автозапчастей погибли три сотрудника МЧС. Их наградили посмертно орденами мужества.