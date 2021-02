«Мужчина в окне просит о помощи»: в Екатеринбурге загорелся многоэтажный дом

В Екатеринбурге на улице Белинского загорелось 23-этажное административное здание.

Сигнал о пожаре в диспетчерскую МЧС поступил в 7:08. По словам очевидцев, из окон на верхних этажах идет густой дым. На месте работают 23 спасателя. Предварительно, загорелись электрощитки с первого по девятый этаж, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На месте работают 14 единиц пожарно-спасательной техники, 46 человек личного состава и пять звеньев газодымозащитной службы. На тринадцатом этаже в окне был замечен человек, который просит о помощи, ему требуется эвакуация. В здании не сработала система дымоудаления,сообщил диспетчер Е1. Сейчас здание полностью обесточено. Часть спасателей ищет людей, чтобы их эвакуировать, другая пытается добраться к электрощитовым. По оперативной информации, на 15 и 17 этажах могут быть люди. Пожарные пытались загнать во двор высотную технику, но въезд оказался закрыт. Напомним, в Красноярске при тушении пожара на складе автозапчастей погибли три сотрудника МЧС. Их наградили посмертно орденами мужества. Трое погибших в Красноярске пожарных награждены посмертно

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter