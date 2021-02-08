«Мужчина в окне просит о помощи»: в Екатеринбурге загорелся многоэтажный дом

Сейчас здание полностью обесточено. Часть спасателей ищет людей, чтобы их эвакуировать, другая пытается добраться к электрощитовым. По оперативной информации, на 15 и 17 этажах могут быть люди. Пожарные пытались загнать во двор высотную технику, но въезд оказался закрыт.