На Урале подозреваемому в пьяном нападении полицейскому грозит увольнение из ОВД

В Заречном сотруднику правоохранительных органов, которого подозревают в нападении с ножом на другого мужчину, грозит увольнение из ОВД по отрицательным основаниям.

По факту случившегося, рассказал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, проводится служебная проверка. По ее результатам подозреваемый будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности. Отмечается, что также к строгой дисциплинарной ответственности привлекут руководителей полицейского. Напомним, по предварительной информации, сотрудник правоохранительных органов распивал спиртные напитки в ресторане. В какой-то момент у него возник конфликт с другим посетителем заведения. Мужчина дождался, пока его обидчик выйдет из ресторана, после чего выбежал следом и ранил его ножом в спину. На Урале полицейский подозревается в пьяном нападении с ножом

