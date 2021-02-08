На Урале подозреваемому в пьяном нападении полицейскому грозит увольнение из ОВД

На Урале подозреваемому в пьяном нападении полицейскому грозит увольнение из ОВД

Сегодня, 20:08ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Заречном сотруднику правоохранительных органов, которого подозревают в нападении с ножом на другого мужчину, грозит увольнение из ОВД по отрицательным основаниям.

По факту случившегося, рассказал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, проводится служебная проверка. По ее результатам подозреваемый будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности.

Отмечается, что также к строгой дисциплинарной ответственности привлекут руководителей полицейского.

Напомним, по предварительной информации, сотрудник правоохранительных органов распивал спиртные напитки в ресторане. В какой-то момент у него возник конфликт с другим посетителем заведения. Мужчина дождался, пока его обидчик выйдет из ресторана, после чего выбежал следом и ранил его ножом в спину.

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