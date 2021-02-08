На Урале подозреваемому в пьяном нападении полицейскому грозит увольнение из ОВД

Напомним, по предварительной информации, сотрудник правоохранительных органов распивал спиртные напитки в ресторане. В какой-то момент у него возник конфликт с другим посетителем заведения. Мужчина дождался, пока его обидчик выйдет из ресторана, после чего выбежал следом и ранил его ножом в спину.