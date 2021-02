На Урале полицейский подозревается в пьяном нападении с ножом

В Свердловской области мужчина получил ранение ножом в спину. В пьяном нападении подозревается сотрудник полиции.

Происшествие случилось в ночь с 5 на 6 февраля. По предварительной информации, полицейский распивал спиртные напитки в ресторане. В какой-то момент у него возник конфликт с другим посетителем заведения. Сотрудник полиции дождался, пока его обидчик выйдет из ресторана, затем выбежал следом и воткнул ему в спину нож, пишет 66.ru. Потерпевший был госпитализирован. Подозреваемый признался в содеянном и пояснил свой поступок состоянием опьянения. Напомним, в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом пьяный мужчина напал с двумя ножами на собутыльника возлюбленной. Пострадавший получил удары ножом в грудь и бедро и был госпитализирован. Полицейским нападавший объяснил, что был пьян и не помнит происшествия. На Урале рецидивист с двумя ножами напал на собутыльника возлюбленной и забыл об этом

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter