На Урале полицейский подозревается в пьяном нападении с ножом

Происшествие случилось в ночь с 5 на 6 февраля. По предварительной информации, полицейский распивал спиртные напитки в ресторане. В какой-то момент у него возник конфликт с другим посетителем заведения. Сотрудник полиции дождался, пока его обидчик выйдет из ресторана, затем выбежал следом и воткнул ему в спину нож, пишет 66.ru.