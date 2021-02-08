На Урале полицейский подозревается в пьяном нападении с ножом

На Урале полицейский подозревается в пьяном нападении с ножом

Сегодня, 18:39ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области мужчина получил ранение ножом в спину. В пьяном нападении подозревается сотрудник полиции.

Происшествие случилось в ночь с 5 на 6 февраля. По предварительной информации, полицейский распивал спиртные напитки в ресторане. В какой-то момент у него возник конфликт с другим посетителем заведения. Сотрудник полиции дождался, пока его обидчик выйдет из ресторана, затем выбежал следом и воткнул ему в спину нож, пишет 66.ru.

Потерпевший был госпитализирован. Подозреваемый признался в содеянном и пояснил свой поступок состоянием опьянения.

Напомним, в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом пьяный мужчина напал с двумя ножами на собутыльника возлюбленной. Пострадавший получил удары ножом в грудь и бедро и был госпитализирован. Полицейским нападавший объяснил, что был пьян и не помнит происшествия.

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