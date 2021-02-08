В Екатеринбурге школа переведена на дистант из-за кишечной инфекции

В Екатеринбурге школа переведена на дистант из-за кишечной инфекции

Сегодня, 17:43ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге школа № 69 закрылась на карантин из-за кишечной инфекции.

В начале февраля у восьми детей школы № 69 в центре Екатеринбурга была выявлена ротавирусная инфекция. Из-за этого было принято решение о переводе учебного заведения на дистанционный режим обучения, пишет E1 со ссылкой на департамент образования столицы Урала.

Уточняется, что распространения инфекции ротавируса является характерным для данного времени года. Помещения школы были обработаны специалистами Роспотребнадзора. Планируется, что ученики пробудут на дистанте одну неделю.

Напомним, 5 февраля у учеников школы № 69 в Екатеринбурге появились признаки ротавирусной инфекции. Ученики жаловались на рвоту и боли в животе. По словам родителей, администрация школы скрывала эту информацию.

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