В Нижнем Тагиле авто чуть не упало с моста по ул Циолковского на железнодорожные пути

В Нижнем Тагиле авто чуть не упало с моста по ул Циолковского на железнодорожные пути

Вчера, 23:13ПроисшествияPhoto: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле на мосту по улице Циолковского произошло ДТП, в результате которого иномарка вылетела за ограждение и едва не оказалась на железнодорожных путях, по которым регулярно проходят пассажирские и грузовые поезда.

Инцидент произошел вечером 8 февраля. Как можно увидеть на видео, к месту происшествия прибыл грейдер, который помогал вытянуть серебристую иномарку обратно на проезжую часть. Машина вылетела за ограждение и повисла на нем, удерживаясь передними колесами.

Очевидцы рассказали редакции TagilCity.ru, что машину могло выбросить с дороги из-за высокой скорости движения.

Video:YouTube-канал "ТагилСити.ру"

Напомним, 8 февраля в Нижнем Тагиле ребенок и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на перекрестке улиц Береговая-Ударная и Челюскинцев.

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