В Нижнем Тагиле авто чуть не упало с моста по ул Циолковского на железнодорожные пути

В Нижнем Тагиле на мосту по улице Циолковского произошло ДТП, в результате которого иномарка вылетела за ограждение и едва не оказалась на железнодорожных путях, по которым регулярно проходят пассажирские и грузовые поезда.

Инцидент произошел вечером 8 февраля. Как можно увидеть на видео, к месту происшествия прибыл грейдер, который помогал вытянуть серебристую иномарку обратно на проезжую часть. Машина вылетела за ограждение и повисла на нем, удерживаясь передними колесами. Очевидцы рассказали редакции TagilCity.ru, что машину могло выбросить с дороги из-за высокой скорости движения. Video: YouTube-канал "ТагилСити.ру" Напомним, 8 февраля в Нижнем Тагиле ребенок и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на перекрестке улиц Береговая-Ударная и Челюскинцев. В Нижнем Тагиле двое взрослых и ребенок пострадали в массовом ДТП на Челюскинцев

