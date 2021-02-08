В Нижнем Тагиле авто чуть не упало с моста по ул Циолковского на железнодорожные пути

Инцидент произошел вечером 8 февраля. Как можно увидеть на видео, к месту происшествия прибыл грейдер, который помогал вытянуть серебристую иномарку обратно на проезжую часть. Машина вылетела за ограждение и повисла на нем, удерживаясь передними колесами.
Очевидцы рассказали редакции TagilCity.ru, что машину могло выбросить с дороги из-за высокой скорости движения.
Напомним, 8 февраля в Нижнем Тагиле ребенок и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на перекрестке улиц Береговая-Ударная и Челюскинцев.