В Нижнем Тагиле массовое ДТП на Челюскинцев попало на видео

Напомним, 7 февраля в Свердловской области Kia Rio вылетела на «встречку» и столкнулась с Toyota Land Cruiser. В результате ДТП погибли две несовершеннолетние сестры. Их отец, водитель автомобиля «Киа», был госпитализирован в тяжелом состоянии. В «Тойоте» никто не пострадал.