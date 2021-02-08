В Нижнем Тагиле массовое ДТП на Челюскинцев попало на видео

В Нижнем Тагиле массовое ДТП на Челюскинцев попало на видео

Сегодня, 15:40ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Челюскинцев и Береговая-Ударная произошло ДТП с участием трех автомобилей. Авария попала на запись камер виодеонаблюдения.
Video:YouTube-канал «С Тагила»

На кадрах видно. Как белая ГАЗель на скорости вылетает через трамвайные пути на «встречку», где сталкивается с двумя машинами.

По видеозаписи подписчика группы «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» можно рассмотреть поврежденные автомобили. Один из автомобилей — это красная Mazda, а второй предположительно серая Lada. У обеих машин повреждены передние части. На месте происшествия работают экипажи ДПС.

Video:«Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»

В Отделе пропаганды ГИБДД обещали прокомментировать обстоятельства аварии позже.

Напомним, 7 февраля в Свердловской области Kia Rio вылетела на «встречку» и столкнулась с Toyota Land Cruiser. В результате ДТП погибли две несовершеннолетние сестры. Их отец, водитель автомобиля «Киа», был госпитализирован в тяжелом состоянии. В «Тойоте» никто не пострадал.

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