В Нижнем Тагиле массовое ДТП на Челюскинцев попало на видео

В Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Челюскинцев и Береговая-Ударная произошло ДТП с участием трех автомобилей. Авария попала на запись камер виодеонаблюдения.

Video: YouTube-канал «С Тагила» На кадрах видно. Как белая ГАЗель на скорости вылетает через трамвайные пути на «встречку», где сталкивается с двумя машинами. По видеозаписи подписчика группы «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» можно рассмотреть поврежденные автомобили. Один из автомобилей — это красная Mazda, а второй предположительно серая Lada. У обеих машин повреждены передние части. На месте происшествия работают экипажи ДПС. Video: «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» В Отделе пропаганды ГИБДД обещали прокомментировать обстоятельства аварии позже. Напомним, 7 февраля в Свердловской области Kia Rio вылетела на «встречку» и столкнулась с Toyota Land Cruiser. В результате ДТП погибли две несовершеннолетние сестры. Их отец, водитель автомобиля «Киа», был госпитализирован в тяжелом состоянии. В «Тойоте» никто не пострадал. Свердловская прокуратура взяла на контроль расследование смерти двух детей в ДТП

