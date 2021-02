В Первоуральске в -20 градусов на улице растеклась «река» из-за коммунальной аварии.

В Первоуральске 8 февраля ночью на улице Строителей прорвало трубу. Из-за коммунальной аварии по дороге потекла «река», при этом в домах пропала вода. В диспетчерской сообщили, что «Водоканал» уже выехал на место. Video: Группа «Инцидент Первоуральск» во ВКонтакте Напомним, 6 февраля в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии оказались затопленными несколько улиц в центре города. Очевидцы сообщали, что вода поднялась на 10-15 сантиметров на улицах Гоголя и Энгельса. В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило несколько улиц

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter