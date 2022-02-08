Четыре автомобиля в Екатеринбурге разбила снежная лавина с наледью

Четыре автомобиля в Екатеринбурге разбила снежная лавина с наледью
Четыре автомобиля в Екатеринбурге разбила снежная лавина с наледью
Сегодня, 09:06ПроисшествияФото: pixabay.com

На четыре автомобиля в Екатеринбурге сошла снежная лавина с наледью

Инцидент в Екатеринбурге произошел еще 21 января прошлого года, но известно об этом стало только 7 февраля.

Один из пострадавших заявил о наличии у него видео, на котором запечатлен момент схода снежной лавины на автомобили с неочищенного надземного пешеходного перехода.

По словам автомобилиста, снег с ледышками рухнул на машину, когда он проезжал по улице Бебеля под надземным пешеходным переходом. Удар был такой силы, что механические повреждения сразу получили капот, крыша, и лобовое стекло.

Из-за схода лавины пострадали четыре машины. Водитель несколько дней оформлял в ГИБДД вмятины на своем авто и теперь намерен добиваться компенсации. Он уже выяснил, кто не очистил надземный переход - администрация Железнодорожного района, сообщает Е1.

Сюжеты:
Екатеринбург
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