Четыре автомобиля в Екатеринбурге разбила снежная лавина с наледью

На четыре автомобиля в Екатеринбурге сошла снежная лавина с наледью

Инцидент в Екатеринбурге произошел еще 21 января прошлого года, но известно об этом стало только 7 февраля.

Один из пострадавших заявил о наличии у него видео, на котором запечатлен момент схода снежной лавины на автомобили с неочищенного надземного пешеходного перехода. По словам автомобилиста, снег с ледышками рухнул на машину, когда он проезжал по улице Бебеля под надземным пешеходным переходом. Удар был такой силы, что механические повреждения сразу получили капот, крыша, и лобовое стекло. Из-за схода лавины пострадали четыре машины. Водитель несколько дней оформлял в ГИБДД вмятины на своем авто и теперь намерен добиваться компенсации. Он уже выяснил, кто не очистил надземный переход - администрация Железнодорожного района, сообщает Е1.

Материалы по теме: Крыша провалилась в салон. Снег с крыши разбил два автомобиля в Екатеринбурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter