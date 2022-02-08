Екатеринбуржцу грозит тюрьма из-за выброшенной из окна собаки

Инцидент произошел 2 ноября минувшего года. Нетрезвый житель Екатеринбурга выбросил своего пса из окна квартиры, которая располагается на четвертом этаже. Мужчина четко понимал, что причиняет собаке боль, а также осознавал, что животное может погибнуть, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Более того, злоумышленник даже не попытался помочь своей пострадавшей собаке — он просто оставил ее умирать на асфальте. От множества травм, полученных в результате падения с высоты, животное скончалось.
Уголовное дело будут рассматривать в Верх-Исетском райсуде. Екатеринбуржцу грозит трехлетний тюремный срок, резюмировали в ведомстве.