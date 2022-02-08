Екатеринбуржцу грозит тюрьма из-за выброшенной из окна собаки

Екатеринбуржцу грозит тюрьма из-за выброшенной из окна собаки
Екатеринбуржцу грозит тюрьма из-за выброшенной из окна собаки
Сегодня, 20:59ПроисшествияФото: 1MI

Жителю Екатеринбурга светит тюрьма за жестокое убийство собаки

Сотрудники прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга направили в суд материалы уголовного производства, открытого в отношении местного жителя, из-за действий которого погибло животное.

Инцидент произошел 2 ноября минувшего года. Нетрезвый житель Екатеринбурга выбросил своего пса из окна квартиры, которая располагается на четвертом этаже. Мужчина четко понимал, что причиняет собаке боль, а также осознавал, что животное может погибнуть, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Более того, злоумышленник даже не попытался помочь своей пострадавшей собаке — он просто оставил ее умирать на асфальте. От множества травм, полученных в результате падения с высоты, животное скончалось.

Уголовное дело будут рассматривать в Верх-Исетском райсуде. Екатеринбуржцу грозит трехлетний тюремный срок, резюмировали в ведомстве.

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Екатеринбург
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