Мать убитой Лошагиным тагильской модели раскрыла подробности суда

Именно такие качества Лошагин постоянно проявлял в ходе всех заседаний суда, утверждает женщина. Светлана Рябова решила раскрыть детали в эфире популярной программы «Пусть говорят» на «Первом канале».
«
Смерть наступила моментально. Перелом зубовидного отростка [шейного позвонка]. Я мать и все это слушала, а Лошагин смаковал на заседаниях [подробности], задавал вопросы судмедэксперту: „А какие были кишки? Какая была температура в заднем проходе?“
» — заявила мать Прокопьевой.
Светлану Рябову возмущает циничность поведения убийцы, который не счел нужным извиниться перед членами семьи своей жертвы, но при этом не прекращал бороться за имущество. Женщина призналась, что боится Лошагина.
Напомним, фотограф Дмитрий Лошагин, с особой жестокостью убивший супругу-модель, сейчас находится в екатеринбургской колонии № 10. Трагедия произошла в 2013 году. Пребывая в нетрезвом состоянии, он сначала сильно избил свою жену, а потом свернул ей шею. Тело жертвы злоумышленник отвез в лес и поджог.
Суд приговорил Лошагина к 10 годам, но он отчаянно пытается выйти на свободу по УДО.