Мать убитой Лошагиным тагильской модели раскрыла подробности суда

Напомним, фотограф Дмитрий Лошагин, с особой жестокостью убивший супругу-модель, сейчас находится в екатеринбургской колонии № 10. Трагедия произошла в 2013 году. Пребывая в нетрезвом состоянии, он сначала сильно избил свою жену, а потом свернул ей шею. Тело жертвы злоумышленник отвез в лес и поджог.