Останки домашнего скота найдены в мусорном баке на Старой Гальянке в Нижнем Тагиле

Жителям микрорайона рекомендуют больше не выбрасывать в баки кости и гнилое мясо животных. Это может привести к распространению самых разных опасных инфекций, поэтому если возник такой вопрос, то следует обратиться в муниципалитет, подсказывают в Рифее. А если мусоровоз вдруг нарушает график или по каким-то причинам задерживается, то выяснить это можно с 8.00 до 20.00 по телефону горячей линии 8-800-234-02-43, сообщает пресс-служба компании.