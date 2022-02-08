Останки домашнего скота найдены в мусорном баке на Старой Гальянке в Нижнем Тагиле

Останки домашнего скота найдены в мусорном баке на Старой Гальянке в Нижнем Тагиле
Останки домашнего скота найдены в мусорном баке на Старой Гальянке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:43ПроисшествияФото: ООО "Рифей"

В Нижнем Тагиле обнаружен мусорный контейнер с останками домашнего скота

Инцидент произошел в микрорайоне Старая Гальянка в Нижнем Тагиле. При вывозе мусора сотрудники коммунальной организации обнаружили множественные останки животных.

Вывоз мусора осуществлялся по графику. Чтобы забрать контейнеры, во двор на Старой Гальянке приехал автомобиль компании «Рифей», отвечающей за утилизацию бытовых отходов. В одном из баков оказались останки домашнего скота. Какие именно, коммунальщики не уточняют. Но о произошедшем они сразу сообщили в администрацию города. И не стали забирать подозрительный бак. Этим займутся уполномоченные организации, которым разрешено забирать биологический мусор и осуществлять дезинфекцию емкостей.

Жителям микрорайона рекомендуют больше не выбрасывать в баки кости и гнилое мясо животных. Это может привести к распространению самых разных опасных инфекций, поэтому если возник такой вопрос, то следует обратиться в муниципалитет, подсказывают в Рифее. А если мусоровоз вдруг нарушает график или по каким-то причинам задерживается, то выяснить это можно с 8.00 до 20.00 по телефону горячей линии 8-800-234-02-43, сообщает пресс-служба компании.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
администрациямусормэрияНижний ТагилРифей
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы