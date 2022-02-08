Подробности ДТП под Нижним Тагилом с замерзшим насмерть водителем рассказали в ГИБДД

Подробности ДТП под Нижним Тагилом с замерзшим насмерть водителем рассказали в ГИБДД
Подробности ДТП под Нижним Тагилом с замерзшим насмерть водителем рассказали в ГИБДД
Сегодня, 13:09ПроисшествияФото: 1MI

Смертельное ДТП под Верхней Салдой прокомментировали в свердловском УГИБДД

Сотрудники свердловского управления ГИБДД опровергли ранее появившуюся в прессе информацию о смерти человека в ДТП, случившемся под Верхней Салдой.

Серьезная авария произошла в дневное время суток 6 февраля. На дороге «Нижняя Салда — д. Нелоба» обнаружили тело мужчины. Труп лежал рядом с автомобилем марки ВАЗ-2121400, заявили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Впоследствии выяснилось, что скончался 51-летний гражданин, проживавший в Верхней Салде. Родственники покойного сообщили, что он страдал от хронического заболевания. По предварительным данным, во время движения самочувствие водителя ухудшилось, и ему не удалось справиться с управлением транспортным средством. Машина съехала с дороги. Смерть наступила после того, как мужчина вышел из салона авто, заявили представители ведомства.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
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