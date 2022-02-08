Подробности ДТП под Нижним Тагилом с замерзшим насмерть водителем рассказали в ГИБДД

Впоследствии выяснилось, что скончался 51-летний гражданин, проживавший в Верхней Салде. Родственники покойного сообщили, что он страдал от хронического заболевания. По предварительным данным, во время движения самочувствие водителя ухудшилось, и ему не удалось справиться с управлением транспортным средством. Машина съехала с дороги. Смерть наступила после того, как мужчина вышел из салона авто, заявили представители ведомства.