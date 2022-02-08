Попала под товарный поезд: подробности гибели проводницы под Каменским-Уральским

В Свердловской области выясняют обстоятельства ЧП на железной дороге. К настоящему моменту известно, что погибшую на путях проводницу пассажирского поезда звали Виктория. Девушке было 24 года, родом она из Тавды.
Горожанка трудоустроилась в компанию по перевозкам пассажиров в апреле 2020 года. По отзывам родных и знакомых, это был жизнерадостный, добрый и отзывчивый человек, не допускавший и мысли о суициде. У Виктории был друг, они строили совместные планы. В произошедшее их общие знакомые не верят.
Тело девушки нашли на 52-м километре железнодорожного перегона вечером 7 февраля. Это между Екатеринбургом и Каменском-Уральским. По первой версии проводница могла выпасть из пассажирского поезда, так как в последнем вагоне обнаружили открытую дверь. Но погибла она, как выяснили следователи, не при падении, а под колесами встречного грузового состава. До сих пор в этом деле многое остается неясным. Проверка пока продолжается, сообщает Е1.