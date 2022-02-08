Знакомый из интернета попытался ограбить и убить жительницу Верхней Салды

Знакомый из интернета попытался ограбить и убить жительницу Верхней Салды
Знакомый из интернета попытался ограбить и убить жительницу Верхней Салды
Сегодня, 16:42ПроисшествияФото: 1MI
40-летний житель Нижнего Тагила напросился в гости к подруге по переписке в соцсетях, где попытался ограбить ее, а после убить.

Мужчина, ранее не раз судимый, обвиняется в краже, разбое, угрозе убийством и покушении на убийство. Как полагает следствие, обвиняемый познакомился с жительницей Верхней Сальды 1977 года рождения в социальных сетях, и вечером 25 сентября тагильчанин напросился к ней в гости. Молодая подруга спросила женщину, уверена ли она в порядочности гостя, на что получила ответ о том, что та хорошо знает его по переписке в соцсетях, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Как полагает следствие, после застолья в квартире дома на Карла Маркса в Верхней Салде, когда женщины уснули, нетрезвый тагильчанин украл у обеих телефоны, а потом решил снять со своей интернет-знакомой серьги. Женщина проснулась, и рецидивист нанес ей несколько ударов колюще-режущим предметом, однако пострадавшая вырвалась и побежала к двери, тагильчанин настиг ее и тут, продолжая наносить удары. В итоге женщина побежала к окну квартира, которая находится на первом этаже, и выпрыгнула из него.

Обвиняемый не стал прыгать за ней, а отправился к подруге и, угрожая расправой, требовал рассказать, куда могла убежать женщина, а после покинул место преступления. Задержан мужчина был месяц спустя в Нижнем Тагиле в квартире у другой женщины.

Уголовное дело в отношении тагильчанина-рецидивиста направлено в суд, сообщили в пресс-службе областного СК.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя СалдаНижний Тагил
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