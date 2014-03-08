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У торгового центра «Кит» в Нижнем Тагиле вновь прорвало трубу. Аварию быстро устранили (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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У торгового центра «Кит» в Нижнем Тагиле вновь прорвало трубу. Аварию быстро устранили (ФОТО)

8 марта 2014, 12:00Происшествия
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