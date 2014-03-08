У торгового центра «Кит» в Нижнем Тагиле вновь прорвало трубу. Аварию быстро устранили (ФОТО)

Сотни жителей близлежащих домов на некоторое время остались без холодной воды, рассказали очевидцы. Очевидно, что район не был подготовлен к такому инциденту, так что жители закупали воду самостоятельно, вместо того, чтобы получать ее бесплатно.

К счастью, в Международный женский день аварийная служба «Водоканала» быстро ликвидировала порыв, поэтому в настоящее время с водоснабжением всё в порядке. По камерам «Сетей Тагила» видно, что сейчас на месте работает спецтехника: процесс, кажется, на заключительном этапе. Остается надеяться, что повторный инцидент (как в прошлом году) не испортит дамам праздник в такой светлый день.

Торговый центр «КИТ» известен не только благодаря наличию в нем популярным магазинов и бутиков лдежды, но и благодаря креативной архитектуре здания. Создание архитектурных макетов позволяет увидеть будущее здание в 3-мерном изображении. Чем индивидуальнее и необычнее здание, тем оно больше привлекает внимания. Архитектурные макеты является неотъемлемой частью любого проекта, который представлен на экспозициях или выставках. При представлении красивого и качественного архитектурного макета застройщикам, заказчикам, или инвесторам, вы получаете дополнительное преимущество. Изготовление архитектурных макетов может производиться для различных, целей и в различных масштабах, величина которых, зависит только от требований заказчиков.