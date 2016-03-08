Пожар в Нижнем Тагиле уничтожил баню, гараж и автомобиль
8 марта 2016, 09:50ПроисшествияАлександра Логинова
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В ночь на 6 марта в Нижнем Тагиле произошел пожар в бане на ул. Розы Люксембург.
Сюжеты: Нижний Тагил
Известно, что пожар начался в бане - строение существенно пострадало.
Рядом с баней стоял металлический гараж. Автомобиль выгорел полностью, восстановлению не подлежит. Гараж от огня деформировался рассказали редакции TagilCity.ru пострадавшие.
Поджог среди причин пожара не рассматривается. Также известно, что из-за пожара пострадала электрическая проводка, подача электричества была возобновлена лишь через несколько часов.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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