Пожар в Нижнем Тагиле уничтожил баню, гараж и автомобиль

Рядом с баней стоял металлический гараж. Автомобиль выгорел полностью, восстановлению не подлежит. Гараж от огня деформировался рассказали редакции TagilCity.ru пострадавшие.

Поджог среди причин пожара не рассматривается. Также известно, что из-за пожара пострадала электрическая проводка, подача электричества была возобновлена лишь через несколько часов.