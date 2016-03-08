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В Верхнем Тагиле в пожаре погибли 3 ребенка и их отец: неблагополучную семью регулярно привлекали к ответственности
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Верхнем Тагиле в пожаре погибли 3 ребенка и их отец: неблагополучную семью регулярно привлекали к ответственности

8 марта 2016, 11:10ПроисшествияАлександра Логинова
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