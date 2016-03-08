В Верхнем Тагиле в пожаре погибли 3 ребенка и их отец: неблагополучную семью регулярно привлекали к ответственности

По предварительным данным, очаг возгорания находился в детской комнате. Поэтому специалисты рассматривают как одну из причин пожара неосторожное обращение с огнем.

Пожар произошел в районе 10 часов вечера. Женщина 1981 г.р., мать погибших детей, смогла выбраться из пылающего помещения через окно. Ее супруг предпринял попытку спасти детей, в результате чего погиб и сам. Известно, что старшей девочке было всего 8 лет, а ее братьям - 5 и 3 года.

По данным прокуратуры Свердловской области, супруги неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Мужчина и женщина не только плохо занимались воспитанием детей, но и злоупотребляли спиртным. В связи с этим с 2012 года данная семья состояла на учете в числе неблагополучных.

Несмотря на складывающуюся ситуацию, органы опеки и попечительства, а также комиссия по делам несовершеннолетних не проводили профилактическую работу с родителями малолетних и не ставили вопрос о лишении их родительских прав. В результате дети продолжали находится в обстановке, угрожающей их жизни и здоровью сообщает пресс-служба прокуратуры.

На данный момент начато расследование причин произошедшего, а сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и органов опеки и попечительства подозреваются в халатности. Кроме того, возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).