Две легковушки столкнулись вчера на Красноармейской - Карла-Маркса в Нижнем Тагиле (ФОТО)
8 марта 2017, 08:50Происшествия
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В Нижнем Тагиле вчерашним вечером на перекрестке Красноармейская – Карла-Маркса произошло ДТП.
Сюжеты: Нижний Тагил
Судя по материалам с места происшествия, участниками аварии стали ВАЗ-2113 и иномарка. Вероятно, один из участников дорожного движения не при повороте не пропустил другого, проехав на запрещающий сигнал светофора.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Однако автомобили весьма повреждены, сообщают очевидцы. Авария случилась примерно в 20:20.
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Фото предоставила Юлия Манькова
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