Неизвестные разбили машину директора музея изобразительных искусств Ирбита (ФОТО)

Хотя там было много других машин, как отечественных, так и иномарок, но побили почему-то именно мою. Разбили все стекла, задние фонари, насквозь пробили бампер и очень сильно помяли дверные стойки. Это, видимо, в благодарность за все, что я сделал для города. Но самое главное, что из-за случившегося музей лишился своего единственного транспорта. Из-за этого под угрозой вся программа, которую я должен был успеть подготовить к маю. Так как было запланировано много междугородних поездок рассказал Валерий Карпов, которому еще неизвестна сумма причиненного ущерба.