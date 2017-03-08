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Неизвестные разбили машину директора музея изобразительных искусств Ирбита (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Неизвестные разбили машину директора музея изобразительных искусств Ирбита (ФОТО)

8 марта 2017, 11:55Происшествия
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