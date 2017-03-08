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Сотрудник горнолыжного комплекса «Гора Белая» в Нижнем Тагиле упал из кабины подъемника с 5-метровой высоты
Сюжеты:
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Сотрудник горнолыжного комплекса «Гора Белая» в Нижнем Тагиле упал из кабины подъемника с 5-метровой высоты

8 марта 2017, 19:55Происшествия
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