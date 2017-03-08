Сотрудник горнолыжного комплекса «Гора Белая» в Нижнем Тагиле упал из кабины подъемника с 5-метровой высоты

На горнолыжном курорте Нижнего Тагила сотрудник зацепился за подножку, когда попытался закрыть кабину кресельного подъемника. Сначала тянуло его ногу, а затем его перевернуло на 180° вверх ногами. Как рассказала Ксения, очевидец произошедшего, мужчина не смог удержаться и упал головой в сугроб с высоты около пяти метров.

Мужчина не мог встать, но сознание не потерял. На место происшествия была вызвана скорая помощь. Сначала пострадавший отказался от госпитализации, но позже был доставлен для осмотра в медицинское учреждение.

Менеджер горнолыжного курорта «Гора Белая» рассказал, что сотрудник упал в уловительную сеть. Все обстоятельства и причины случившегося выясняются.