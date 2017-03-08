Связанное тело молодого человека с пакетом на голове было найдено под Невьянском
8 марта 2017, 10:00Происшествия
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В минувшее воскресенье в поселке Цементный под Невьянском был найден труп молодого мужчины. Сообщается, что тело было связано веревкой.
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