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Женщина мошенническим путем лишила 83-летнюю пенсионерку квартиры в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Женщина мошенническим путем лишила 83-летнюю пенсионерку квартиры в Екатеринбурге

8 марта 2017, 10:20Происшествия
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