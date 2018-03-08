16-летняя школьница пропала в Первоуральске (ФОТО)
8 марта, 12:00Происшествия
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Мария Некрасова, 16-летняя школьница из Первоуральска, пропала 2 марта. Сейчас она объявлена в розыск.
Родители девушки пояснили, что она не первый раз уходит из дома, и дочь они не видели со 2 марта. Сейчас на поиски девушки в Первоуральске подключился отряд «Лиза Алерт».
Организатор поискового отряда Елена отметила, что чаще всего подростки прячутся у своих знакомых. Розыск девушки начат пока без привлечения поисковых групп, a сейчас необходимо распространить информацию в интернете и расклеить листовки, пишет NGZT.ru.
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Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
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