205 человек были эвакуированы из супермаркета в Екатеринбурге из-за дыма от мусора
8 марта, 15:35Происшествия
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7 марта из здания на ЖБИ в Екатеринбурге были эвакуированы 205 человек.
Сюжеты: Екатеринбург
В здании, где находятся магазины, по адресу Сиреневый бульвар, 2 около 21.00 сработала пожарная сигнализация и на сигнал приехали 14 пожарных машин и 44 человека личного состава.
Огнеборцы вывели из здания 205 человек, однако ими не был обнаружен открытый источник огня. Причиной задымления, а следовательно, и сработавшей сигнализации, стал горевший на улице возле помещения мусор, сообщает Е.1.
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