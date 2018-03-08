205 человек были эвакуированы из супермаркета в Екатеринбурге из-за дыма от мусора

В здании, где находятся магазины, по адресу Сиреневый бульвар, 2 около 21.00 сработала пожарная сигнализация и на сигнал приехали 14 пожарных машин и 44 человека личного состава.

Огнеборцы вывели из здания 205 человек, однако ими не был обнаружен открытый источник огня. Причиной задымления, а следовательно, и сработавшей сигнализации, стал горевший на улице возле помещения мусор, сообщает Е.1.