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«Припарковал»: екатеринбуржец врезался на иномарке в бетонный забор и ушел
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Припарковал»: екатеринбуржец врезался на иномарке в бетонный забор и ушел

8 марта, 13:00Происшествия
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