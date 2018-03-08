«Припарковал»: екатеринбуржец врезался на иномарке в бетонный забор и ушел
8 марта, 13:00Происшествия
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В районе дома по адресу Мамина-Сибиряка, 80 в Екатеринбурге возле гостиницы произошло ДТП. Автомобиль Nissan врезался в бетонный забор, водителя рядом нет.
Сюжеты: Екатеринбург
Судя по аварии, автомобиль оказался не на ходу — у машины полностью разбита передняя часть. Водителя рядом с автомобилем нет.
Похоже, владелец не стал вызывать эвакуатор, a попросту покинул место аварии, пишут «Вечерние ведомости».
Водитель, похоже, успел отпраздновать 8 Марта сообщил проезжавший мимо житель Екатеринбурга.
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