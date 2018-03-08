Угонщика Мазды под камерами наблюдения разыскивают в Свердловской области

Со двора дома 6/1 по улице Рассветной в Екатеринбурге некий молодой человек угнал припаркованную Mazda 6. Все его действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Мужчина отключил сигнализацию авто и даже открыл шлагбаум, закрывавший выезд со двора.