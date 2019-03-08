14-летний свердловчанин ранил бывшую подругу ножом

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6 марта в поселке Махнево Алапаевского района 14-летний подросток ранил экс-подругу ножом.
Накануне девушка сообщила своему 14-летнему молодому человеку о разрыве. Несовершеннолетний решил выяснить отношения и явился к дому подруги. Пара разговаривала на улице.
В процессе общения девушка назвала парня слабаком, сообщает ИА «Новый город». Несовершеннолетний разозлился и ударил подругу складным ножом, ранив ее руку.
Увидев кровь, подростки испугались и позвали взрослых. Отец пострадавшей наложил на рану повязку и вызвал скорую помощь. В больнице школьнице наложили четыре шва и отпустили домой.
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