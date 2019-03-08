14-летний свердловчанин ранил бывшую подругу ножом

Накануне девушка сообщила своему 14-летнему молодому человеку о разрыве. Несовершеннолетний решил выяснить отношения и явился к дому подруги. Пара разговаривала на улице.

В процессе общения девушка назвала парня слабаком, сообщает ИА «Новый город». Несовершеннолетний разозлился и ударил подругу складным ножом, ранив ее руку.