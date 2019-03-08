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Двое жителей Свердловской области обвиняются в краже кабеля с промышленной базы Югры
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое жителей Свердловской области обвиняются в краже кабеля с промышленной базы Югры

Сегодня, 16:55ПроисшествияФото: ОМВД России по Советскому району
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