Двое жителей Свердловской области обвиняются в краже кабеля с промышленной базы Югры

По версии следствия, в ноябре 2018 года двое свердловчан 32 и 37 лет специально приехали на территорию Советского района ХМАО – Югры для того, чтобы совершить преступление.

Злоумышленники прошли на охраняемую зону одной из промышленных территорий, расположенных в поселке Пионерский, где отсоединили кабель от питания и с помощью специального инструмента для резки металлических элементов отделили фрагмент кабеля от электрического щитка и башенного крана. Длина украденного составила 110 метров. Добычу злоумышленники разделили на две части и вынесли с территории промышленной базы.

Своими действиями проникшие на территорию базы мужчины причинили владельцу предприятия ущерб, который оценивается в 75 тысяч рублей.