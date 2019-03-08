Двое жителей Свердловской области обвиняются в краже кабеля с промышленной базы Югры
Двое свердловчан обвиняются в краже кабеля с промышленной базы Югры. Злоумышленники причинили владельцу предприятия ущерб в 75 тысяч рублей.
По версии следствия, в ноябре 2018 года двое свердловчан 32 и 37 лет специально приехали на территорию Советского района ХМАО – Югры для того, чтобы совершить преступление.
Злоумышленники прошли на охраняемую зону одной из промышленных территорий, расположенных в поселке Пионерский, где отсоединили кабель от питания и с помощью специального инструмента для резки металлических элементов отделили фрагмент кабеля от электрического щитка и башенного крана. Длина украденного составила 110 метров. Добычу злоумышленники разделили на две части и вынесли с территории промышленной базы.
Своими действиями проникшие на территорию базы мужчины причинили владельцу предприятия ущерб, который оценивается в 75 тысяч рублей.
Свердловчананам предъявлено обвинение по статье 158 Уголовного кодекса России, которая подразумевает наказание до пяти лет колонии. Ранее обвиняемые уже отбывали наказание за совершение имущественных преступлений, информирует пресс-служба ОМВД РФ по Советскому району.