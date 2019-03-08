Пенсионный фонд подал иск на отца девочки-инвалида из Артемовского

В 2016 году мужчина подал заявление в Пенсионный фонд для назначения ему ежемесячной выплаты в размере 6 325 рублей. Пособие предназначалось ему как неработающему лицу, ухаживающему за ребенком-инвалидом.

С 16 января 2018 года выплаты мужчине были прекращены, так как он взял опеку над несовершеннолетним мальчиком. По мнению фонда, так как мужчина получает деньги за опекунство, он считается трудоустроенным.

Представители Пенсионного фонда выставил иск на сумму 126 тысяч 500 рублей, так как посчитали, что с 1 мая 2016 года отец не должен был получать пособие. Помимо этого, они потребовали проценты на сумму 18 тысяч 93 рублей за незаконное пользование денежными средствами.

Мужчина подал встречный иск в Артемовский горсуд для возобновления денежных выплат, так как опекунство относится к мерам соцподдержки.

Артемовский горсуд не удовлетворил требования обеих сторон, и представители Пенсионного фонда обратились в Свердловский облсуд, который согласился с решением городского суда.