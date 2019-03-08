Подросток выпал из окна многоэтажного дома в Екатеринбург и остался жив
Сегодня, 10:43ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге из окна дома на улице Восстания, 58 выпал мальчик и остался жив.
Сюжеты: Екатеринбург
Во время падения ребенок приземлился на дерево, благодаря чему остался жив.
По словам очевидцев, на вид мальчику около 12-14 лет. Он был одет в джинсы, шапку и куртку. Свидетели сообщили, что после падения он находился в сознании и не плакал.
Несовершеннолетний был госпитализирован в Детскую клиническую больницу №9.
СУ СКР по Свердловской области организовало проверку, сообщает Е1.
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